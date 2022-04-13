Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1'i kadın 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1'i kadın 4 yaralı

13.04.2022 00:58
Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1'i kadın 4 yaralı

Son dakika haber... ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'da aralarında daha önceden husumet bulunan iki grubun silahlı kavgasında 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'da aralarında daha önceden husumet bulunan iki grubun silahlı kavgasında 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Gümüşkaşık Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup, Harran Kapı Caddesi üzerinde karşılaştı. Tartışan taraflar, kısa sürede kavga etmeye başladı. Silahların da kullanıldığı kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polisler kavgaya müdahale ederken sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Güvenlik şeridi çeken polisler, olay yerinde inceleme başlattı.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1'i kadın 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1'i kadın 4 yaralı - Son Dakika
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