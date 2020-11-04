Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
04.11.2020 13:23
Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada silahla vurulan Mehmet Salih (38) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Hüseyin D, Sinan D. ve Haşim Y. ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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