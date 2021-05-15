Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Topdağı Mahallesi'ndeki mağaralar bölgesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahla kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla vurulan Necdet Keskin, ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keskin, kurtarılamadı.

Kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan polis ekipleri, olay yerindeki bir evde yaptığı incelemede bir miktar uyuşturucu, döner bıçağı ve silah ele geçirdi.