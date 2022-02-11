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Son dakika haberi! ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KUYUMCU SOYGUNUNA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika

Son dakika haberi! ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KUYUMCU SOYGUNUNA 2 TUTUKLAMA

11.02.2022 19:45

Son dakika haberler: ŞANLIURFA'da, kar maskesiyle girdikleri kuyumcuyu pompalı tüfekle etkisiz hale getirerek yaklaşık 1 kilo altın çalan ve polis ekiplerince yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ŞANLIURFA'da, kar maskesiyle girdikleri kuyumcuyu pompalı tüfekle etkisiz hale getirerek yaklaşık 1 kilo altın çalan ve polis ekiplerince yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 27 Aralık 2021 tarihinde Yenişehir Mahallesi'nde bulunan İbrahim Çeliktaş'a kuyumcuda meydana geldi. Yüzlerini kar maskesiyle gizleyen 2 şüpheli, pompalı tüfekle kuyumcu Çeliktaş'ı etkisiz hale getirdikten sonra vitrin ve tezgahta bulunan yaklaşık 1 kilo altını çalarak kayıplara karıştı. Kuyumcuda gerçekleştirilen soygunla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, olayla ilgili şüphelilerin eşkallerini ve adreslerini belirleyerek Şanlıurfa ve Bursa'daki adreslerine baskın yaptı. Operasyonda İ.N., M.F.A. ve Z.A. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.N. ile M.F.A. tutuklandı, Z.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi! ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KUYUMCU SOYGUNUNA 2 TUTUKLAMA
Son dakika haberi! ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KUYUMCU SOYGUNUNA 2 TUTUKLAMA
Son dakika haberi! ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KUYUMCU SOYGUNUNA 2 TUTUKLAMA
Son dakika haberi! ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KUYUMCU SOYGUNUNA 2 TUTUKLAMA

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Şanlıurfa, Kuyumcu, Polis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KUYUMCU SOYGUNUNA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KUYUMCU SOYGUNUNA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
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