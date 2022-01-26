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Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da soba dumanından zehirlenen yaşlı adam öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da soba dumanından zehirlenen yaşlı adam öldü

26.01.2022 12:06
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da soba dumanından zehirlenen yaşlı adam öldü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, soba dumanından zehirlenerek hastaneye kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, soba dumanından zehirlenerek hastaneye kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre yangın, 22 Ocak Cumartesi günü gece saatlerinde Ceylanpınar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesinde yaşandı. Evde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Rıfat Dülek, sobaya ateş koyduktan sonra uyudu. Bir süre sonra evden alevlerin yükseldiğini gören komşular, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek içerideki yaşlı adamı kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışma devam ettiği sırada evin bir bölümü büyük bir gürültü ile çöktü.

Dumandan etkilenen yaşlı adam öldü

İtfaiye ekiplerinin de büyük tehlike atlattığı olayda evden baygın halde çıkartılan Rıfat Dülek, çağrılan ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan Dülek, doktorların müdahalesine rağmen 4 gün sonra hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da soba dumanından zehirlenen yaşlı adam öldü
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da soba dumanından zehirlenen yaşlı adam öldü
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da soba dumanından zehirlenen yaşlı adam öldü

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Şanlıurfa, Yangın, Ocak, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da soba dumanından zehirlenen yaşlı adam öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da soba dumanından zehirlenen yaşlı adam öldü - Son Dakika
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