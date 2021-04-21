Son dakika haberi: Şanlıurfa'da suçlularla mücadele kapsamında şafak operasyonu düzenlendi: 43 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da dolandırıcılık ve hırsızlık şüphelisi ile uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve hırsızlık suçları şüphelileri ile uyuşturucu satışı yapan zanlıların adreslerini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü öncülüğünde, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 81 ekip ve 220 personelin katılımıyla şafak vakti merkez Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bölgeye giden yollar ekipler tarafından kapatılırken, drone yardımıyla da operasyon düzenlenen bölge kontrol altına alındı. Bazı adreslere ise özel harekat polislerince "koçbaşı" kullanılarak girildi.

Operasyonda, aralarında haklarında yakalama kararı olanların da bulunduğu 43 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile 5 tüfek, 3 tabanca, 13 fişek ve çalıntı olduğu belirlenen televizyon, 2 kaynak makinesi, matkap, zımpara makinesi, akülü oyuncak araba ve 2 araç ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.