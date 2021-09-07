Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen Enes öldü, Tahir kayıp - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, sulama kanalı kenarında koyun otlatan Enes Kurt (8) ile Tahir Demirel (9), ayakları kayınca suya düştü. Akıntıya kapılan Kurt boğulurken, kaybolan Demirel'in bulunması için de çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam İkiağız Mahallesi'nde meydana geldi. Koyun otlatan Enes Kurt ile Tahir Demirel, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı kenarında ayaklarının kaymasıyla suya düştü. Kanalda akıntıya kapılan çocukları fark eden çevredekiler, hemen yardıma koştu. Suya atlayanlar tarafından kanaldan çıkarılan Kurt'un boğulduğu belirlendi. Enes Kurt'un cansız bedeni, morga kaldırılırken, kaybolan Tahir Demirel için ekiplerden yardım istendi. İhbarla bölgeye gelen su altı polisleri, Demirel'in bulunması için sulama kanalında arama çalışması başlattı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, Tahir Demirel'in yakınları ise kanal kenarında aramaları takip ediyor.