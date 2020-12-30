Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da şüpheli ölüm - Son Dakika

Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede Rahimler'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım ekipleri tarafından evine yemek götürülen 78 yaşındaki Hüseyin Rahimler'in ikametinde hareketsiz yattığını gören ekipler, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

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