Şanlıurfa'da taziye evine düzenlenen silahlı saldırıda aralarında bir başhekimin de olduğu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Karaköprü ilçesine bağlı Güllübağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan Yasin Arıcı Taziye Evi'nde akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle akrabalar ikiye bölündü ve bir grup taziye evini terk etti. Daha sonra otomobille taziye evi önüne giden grup, silahla taradı. Silahlı saldırıda aralarında Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Eyyüp Sabri Şelli'nin de bulunduğu 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, bölgeye çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Başhekim Şelli'nin bacağından yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Şinasi İnan/ İHA)