Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı diye tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA - Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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