ŞANLIURFA - Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

10.05.2022 14:02

Şanlıurfa'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren kişilere yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ele geçirilen doküman, fotoğraf ve videoların incelemesi sonucu Harran ve Akçakale ilçesinde ekiplerce belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında örgüt adına çektiği görüntüleri sosyal medyada yayınlayan şüphelinin de bulunduğu 10 kişi yakalandı.

Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ŞANLIURFA - Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
ŞANLIURFA - Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
ŞANLIURFA - Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
ŞANLIURFA - Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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