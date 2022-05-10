ŞANLIURFA - Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren kişilere yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ele geçirilen doküman, fotoğraf ve videoların incelemesi sonucu Harran ve Akçakale ilçesinde ekiplerce belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında örgüt adına çektiği görüntüleri sosyal medyada yayınlayan şüphelinin de bulunduğu 10 kişi yakalandı.

Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.