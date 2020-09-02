Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da turist sayısında artış yaşandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da turist sayısında artış yaşandı

ŞANLIURFA'ya gelen turist sayısında koronavirüs ile mücadele kapsamında atılan normalleşme adımları ile artış yaşanmaya başladı. Kentin tarihi mekanları ile Balıklıgöl ve Göbeklitepe, eski kalabalık günlerine kavuşurken, ziyaretçiler, kentten çok etkilendiklerini söyledi. Urfa'ya ziyarete gelen Ahmet Demir, Urfa'ya daha önce de geldiğini belirterek, Eski ziyaretime göre, şehri kıyasladığımda, şehrin daha da güzelleştiğini fark ettim dedi.

Koronavirüs salgınının başlaması sonrası önlemlerin sıkılaştığı Şanlıurfa'da son dönemde, atılan normalleşme adımlarının ardından turizm sezonunda hareketlilik başladı. Salgından dolayı geçtiğimiz yıla oranla kenti ziyaret eden turist sayısında düşüş görülmüştü. Normalleşme adımlarının ardından turist sayısında yeniden artış yaşanırken, kentteki tarihi mekanlar eski kalabalık günlerine kısmen kavuştu. Turistlerin ziyaret ettiği tarihi mekanların başında ise Balıklıgöl ile Göbeklitepe geliyor. Balıklıgöl'ü ziyaret eden turistler, balıklara yem atarak, hatıra fotoğrafı çektirip, camileri gezerek, vakit geçirirken, Balıklıgöl'ün ardından Göbeklitepe'ye geçen turistler, dünyanın bilinen en eski tapınağını inceliyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kenti ziyaret eden turist sayısının daha da artması bekleniyor.

'URFA ÇOK GÜZEL'

Siirt'ten geldiklerini belirten Mehmet Yıldırım Ankara'ya gittiklerini, ancak yol üzerinden geçerken Urfa'ya da uğramak istediklerini söyledi. Urfa'nın tarihi, turistik mekanlarını ziyaret edeceklerini aktaran Yıldırım, Hem mola verip hem de turistik gezi yapmak istedik. Bu çevreyi gezdikten birkaç saat sonra yolumuza devam edeceğiz. Urfa tarihi mekanlarıyla çok güzel bir şehir. Pandemi sürecinde Diyarbakır ve Urfa gibi illerde vaka sayıları artmış, ancak biz tedbirimizi alarak geldik. Gezerken dikkatli olmaya çalışıyoruz dedi.

'BALIKLIGÖL'DEN SONRA GÖBEKLİTEPE'

Urfa'nın çok güzel bir şehir olduğunu vurgulayan Ahmet Demir ise Urfa'ya daha önce de geldiğini belirterek, Eski ziyaretime göre şehri kıyasladığımda, şehrin daha da güzelleştiğini fark ettim dedi. Demir, Urfa güzel bir şehrimiz. Özellikle tarihi yapısı dikkat çekiyor. Her tarafta ayrı bir tarihi mekan var. Biz Zonguldak'tan geldik. Kızımız Antep'e öğretmen olarak atandı. Antep'e gelmişken Urfa'yı da ziyaret etmek istedik. İnsanları ve şehrin yapısı çok güzel. Güzel bir gezi oldu. Balıklıgöl'den sonra Göbeklitepe'yi ziyaret edeceğiz diye konuştu.

'URFA'DA GEZİLECEK YER ÇOK'

Şanlıurfa'ya ilk defa geldiğini anlatan Elif Avcı da şöyle konuştu

Ben Ağrı'dan geliyorum. Şanlıurfa çok güzel bir şehirmiş. Balıklıgöl çok güzel. Yöresel yapısı çok hoşuma gitti. Kendime yöresel bir şal da aldım. Balıklara yem atıp, hatıra fotoğrafı çektirdim. Buradan sonra Göbeklitepe'ye gideceğiz. Orayı da çok merak ediyorum. Çünkü dizide görmüştüm orayı. diziyi izleyince orayı çok merak ettim. Ardından Harran'ı göreceğim. Akşam da sıra gecesine gideceğim. Urfa'da gezilecek yer çok. Bir günde bitirmeye çalışacağız dedi.