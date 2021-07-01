Son dakika haberleri! ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 1 GÖZALTI - Son Dakika

ŞANLIURFA'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal bölgede inşaat halinde bulunan bir villada uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Savclıık kararıyla harekete geçen ekiplerin dron destekli operasyonda; 50 kök kenevir, 2 gram metamfetamin, 42 uyuşturucu hap, 280 gram esrar, ruhsatsız 1 tabanca, 1 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 6 şarjör ve 141 mermi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile silahlara el koyan jandarma ekipleri, evde bulunan O.K.'yi gözaltına aldı.