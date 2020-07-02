Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

Son dakika haberi: ŞANLIURFA'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı.

ŞANLIURFA'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen ekiplere operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı aramada 4 bin uyuşturucu hap, 6 kilo esrar, 150 gram eroin, 100 gram metamfetamin ve 3 bin 25 kök Hint keneviri ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler 7 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Fenerbahçe Beko, Sırp koç Igor Kokoskov ile anlaştı
Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama - Son Dakika

Son Dakika

19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:49 Fenerbahçe Beko, Sırp koç Igor Kokoskov ile anlaştı 19:37 Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi 19:22 Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: Yabancı kuralı TFF'nin izniyle önümüzdeki sezon 12'ye iniyor 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:55 ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde 18:44 Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi 18:33 Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:45 Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:20 Beyaz Saray'ın etrafını fareler kuşattı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
14:07
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
13:14
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
12:22
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
12:20
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
08:21
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
07:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 20:07:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]