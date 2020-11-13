Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberler: Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında sokak satıcılarına yönelik Suruç, Viranşehir, Ceylanpınar, Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda, 100 gram eroin, 100 gram esrar, 25 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda, 16 şüpheli "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemler için emniyete götürüldü.

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