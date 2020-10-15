Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda narkotik dedektör köpek eşliğinde yapılan aramada, 60 paket halinde 31 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.