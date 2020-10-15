Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

15.10.2020 19:05
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda narkotik dedektör köpek eşliğinde yapılan aramada, 60 paket halinde 31 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şanlıurfa, Narkotik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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