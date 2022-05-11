Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

11.05.2022 12:52
Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 55 gram eroin, 2 kurusıkı tabanca, 1 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 180 lira ile not defterleri ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Asayiş Büro, Uyuşturucu, Şanlıurfa, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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