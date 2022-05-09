Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası 2 ölü, 7 yaralı

09.05.2022 18:45

Son dakika haber: Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası 2 ölü, 7 yaralıŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki otomobille ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi ödü, 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası 2 ölü, 7 yaralı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki otomobille ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi ödü, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Halfeti ilçesine bağlı kırsal Durak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İki otomobil ile bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Subaşı ile Mehmet Kılıç (18), hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Subaşı ve Kılıç'ın cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası 2 ölü, 7 yaralı
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası 2 ölü, 7 yaralı
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası 2 ölü, 7 yaralı
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası 2 ölü, 7 yaralı

YORUMLAR
500
Tuzla'da taksi ile çarpışan cip devrildi: 2 yaralı Tuzla'da taksi ile çarpışan cip devrildi: 2 yaralı Son dakika... Zincirleme kaza trafiği kilitledi Son dakika... Zincirleme kaza trafiği kilitledi

Zincirleme Trafik Kazası, Şanlıurfa, Subaşı, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
18:39 CHP'li Öztrak'tan İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili açıklama: Ziyaretin 2 boyutu var
18:37 AK Partili belediye üyeleri yumruk yumruğa kavga etti!
17:56 İş insanı Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna'nın tescilli güzeli ile dünya evine girdi
17:55 Başakşehir'den şaşırtan transfer! Kongolu futbolcuyu renklerine bağladılar
17:36 İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözünün sonuçları ağır oldu! Sosyal medyada takipçi sayısı bir anda düştü
17:35 Erling Haaland'ın takımı netleşti! Yılda 30 milyon euro kazanacak
17:34 Kargo hırsızlığı yapan kadının bir anda göğsü açıldı! O anlar evin güvenlik kamerasına kaydedildi!
17:31 Haiti'de bir çete, 8'i Türk vatandaşı olmak üzere 17 kişiyi fidye için kaçırdı
17:30 Gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı
17:08 Hakan Çalhanoğlu'ndan 2.5 milyonluk dava! Milli Takım ana sponsoru kripto para platformunu suçladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 18:55:59. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement