Son dakika haberleri... Şanlıurfa'daki arazi kavgasında 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Şanlıurfa'daki arazi kavgasında 4 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da avcı ve polat ailesi arasında çıkan arazi kavgasında dört kişi öldü dört kişi yaralandı üç kişi de yakalandı. Olay Şanlıurfa Bozova karayolu kırsal Remzi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre araçla remzi Mahallesi'ne gelen taraflar, daha sonra tartışmalar üzerine olay silahlı kavgaya dönüştü çıkan çatışmada ilk belirlemeye göre üç kişi olay yerinde bir kişi de hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi ve ambulans sevk edildi.

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Ali LEYLAK - ŞANLIURFA - DHA