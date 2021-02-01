Son dakika haberleri! Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberleri! Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 1 tutuklama
01.02.2021 15:52
Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG adına faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla 26 Ocak'ta gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların gözaltına alındığı operasyonda, 1 uzun namlulu silah, 2 şarjör, 156 mermi ve terör örgütüne ait çok sayıda rozet ile dijital materyal ele geçirilmişti.
(Bekir Şeyhanlı/İHA)
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