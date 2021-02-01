Son dakika haberleri! Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG adına faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla 26 Ocak'ta gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların gözaltına alındığı operasyonda, 1 uzun namlulu silah, 2 şarjör, 156 mermi ve terör örgütüne ait çok sayıda rozet ile dijital materyal ele geçirilmişti.

(Bekir Şeyhanlı/İHA)