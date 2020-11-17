Son dakika haberleri... Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
17.11.2020 14:34
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları 2 araçta arama yaptı. Yapılan aramada toplam 12 parça halinde 84 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
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