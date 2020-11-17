Son dakika haberleri... Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları 2 araçta arama yaptı. Yapılan aramada toplam 12 parça halinde 84 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA