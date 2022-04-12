Son dakika haberleri: Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Gülüm, hastanelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Gülüm, hastanelerde incelemelerde bulundu

12.04.2022 10:36
Son dakika haberleri: Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Gülüm, hastanelerde incelemelerde bulundu

Son dakika haberler... Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yenileme çalışmaları tamamlanan çocuk servisinde incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yenileme çalışmaları tamamlanan çocuk servisinde incelemelerde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Gülüm, tadilatı tamamlanan ve revize edilen 11 yataklı çocuk servisi ve 10 yataklı çocuk acil müşahede odasında incelemelerde bulunarak, hastane Başhekimi Başhekim Op. Dr. Bülent Sabri Keser'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Şanlıurfa'nın genç nüfusunun fazla olduğunu dikkat çeken Gülüm, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da çocuk hekimlerine ulaşılabilirliği arttırmak ve mevcut çocuk hastanesinde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla il merkezindeki hastanelerde çocuk poliklinikleri oluşturarak muayene ve tedavi olmalarını sağlıyoruz. Balıklıgöl Devlet Hastanesinde 11 yataklı çocuk servisi, 10 yataklı müşahede odası oluşturuldu. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Karaköprü de Şanlıurfa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yanında çocuk poliklinikleri oluşturuldu. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Esentepe de Çocuk polikliniği oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Halkımıza ulaşılabilirliği arttırma adına çocuk polikliniği sayılarımızı arttırma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Gülüm, daha sonra hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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İl Sağlık Müdürü, Balıklıgöl, Şanlıurfa, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Gülüm, hastanelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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