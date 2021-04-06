Şanlıurfa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki "mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün emniyetteki "mahrem yapılanmasına" yönelik Şanlıurfa, Ankara, Sakara ve Kilis'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler operasyonda 7 zanlıyı gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Şanlıurfa merkezli FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika