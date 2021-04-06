Son dakika haberleri! Şanlıurfa merkezli FETÖ'nün "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün emniyetteki "mahrem yapılanmasına" yönelik Şanlıurfa, Ankara , Sakara ve Kilis 'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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