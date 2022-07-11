Son dakika haberi... Şanlıurfa merkezli "sazan sarmalı" operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Şanlıurfa merkezli "sazan sarmalı" operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

11.07.2022 10:25

Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa merkezli iki ilde gerçekleştirilen operasyonda, "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle 10 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli iki ilde gerçekleştirilen operasyonda, "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle 10 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli İ.H.A'yı (25) gözaltına alındı.

Soruşturmayı genişleten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin telefon ve sosyal medya üzerinden yaptıkları dolandırıcılık yöntemiyle 7 ilde 10 kişiyi 767 bin 100 lira dolandırdıklarını tespit etti.

Ekipler yaklaşık 1 ay süren teknik takibin ardından, Şanlıurfa ve Mersin'de düzenledikleri operasyonda, dolandırılan kişilerinin paralarının hesaplarına yattığı ve aracı konumunda oldukları belirlenen K.Ö. (26), D.K. (23), T.Y. (28) ve F.G'yi (24) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.H.A, D.K. ve F.G. tutuklanırken, K.Ö. ile T.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sistemin çalışma şekli

Otomobilini internet üzerinden satmak isteyen kişileri telefonla arayan zanlılar, aracı belirtilen fiyattan almak istediklerini söyledi. Şüphelilerin teklifini kabul eden otomobil satıcısı, noterde aracın devri verildiğinde ödemeyi banka aracılığıyla hesaba yatırılmasını kabul etti.

Otomobil alım satımı yapan gerçek bir firmayla da satıcı olarak irtibata geçen zanlılar, piyasa değerinin altında bir araç olduğunu ve ücretin noterde verdikleri hesap numarasına yatırılmasını isteyerek buluşma gününü ayarladı.

Noterde aracın devrini alan firma yetkilisi, otomobilin karşılığı olan parayı zanlıların kendilerine verdiği hesap numarasına gönderiyor. Ödemenin gerçek otomobil satıcısı yerine şüphelilerin hesaplarına gönderdiklerini anlayan mağdurlar, durumu polise bildirdi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Şanlıurfa merkezli 'sazan sarmalı' operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Şanlıurfa merkezli "sazan sarmalı" operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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