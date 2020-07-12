Son dakika haberleri... ŞANLIURFA Semiha Yıldırım'a hakarete Badıllı aşiretinden tepki - Son Dakika

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA Semiha Yıldırım'a hakarete Badıllı aşiretinden tepki

Son dakika haberleri: Semiha Yıldırım'a hakarete Badıllı aşiretinden tepkiTÜRKİYE Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan İYİ Partili Levent Özeren'e, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Binali Yıldırım'ın 'benim köklerim...

Semiha Yıldırım'a hakarete Badıllı aşiretinden tepki

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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan İYİ Partili Levent Özeren'e, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Binali Yıldırım'ın 'benim köklerim orada' dediği Badıllı aşireti tepki gösterdi.

Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, sosyal medyada hakaret içerikli sözler paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan İYİ Partili Levent Özeren'e (55) bir tepki de Binali Yıldırım'ın Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki 'benim köklerim orada' dediği Badıllı aşiretinden geldi. Birecik ilçesine bağlı Kural Mahallesi sakinleri mahallede basın açıklaması düzenledi. Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a yönelik yapılan hakaretvari paylaşımı kınayan mahalleliler oturma eylemi düzenledi. Açıklamada mahalle sakinleri adına konuşan Avukat Hamdi Dirier, Özeren'in en üst limitte cezalandırılmasını istediklerini açıkladı.

'ÖZEREN CEZALANDIRILSIN'

Mahalle sakinlerinin Binali Yıldırım'la Badıllı aşiretinin aynı koluna mensup oldukları için akraba olduklarını belirten Dirier, Binali Yıldırım'ın da sürekli Badıllı aşiretine mensup olduğunu söylediğini aktardı. Yıldırım'ın 15 yıl Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı yaptığını hatırlatan Dirier, 'Gururumuz olan Binali Yıldırım'ın başarılarının arkasında bulunan eşi Semiha Yıldırım hanımefendiye yönelik saygısızca, fütursuzca, terbiyesizce eleştiren Levent Özeren adlı şahsı en basit tabirle kınayıp lanetlediğimizi ifade ediyoruz. Tüm desteğimiz gururumuz olan aşiretimizin bir ferdi olan Binali Yıldırım Beyle beraberdir. Biz burada Levent Özeren'in hukuk çerçevesinde cezalandırılmasını istiyoruz. Ki bu anlamda tutuklandı. Biz buradan onu protesto ediyoruz. O hakarete tepki olarak oturma eylemi gerçekleştiriyoruz' ifadelerini kullandı. Özeren'e tepki olarak bir dakikalık oturma eylemi gerçekleştiren mahalle sakinleri açıklamayı sonlandırdı.

Binali Yıldırım, Semiha Yıldırım, Levent Özeren, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ŞANLIURFA Semiha Yıldırım'a hakarete Badıllı aşiretinden tepki - Son Dakika
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