Siverek'te akraba aileler arasında kavga 5 yaralı, 6 gözaltı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kahvehanede oturan akraba aileler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirine sandalyeler ile saldırdı. 5 kişinin yaralandığı kavga, cep telefonu kameraları tarafından da kaydedildi.

Kavga, öğle saatlerinde Kemaliye Caddesi'ndeki kahvehanede meydana geldi. Aralarında alacak meselesinden dolayı husumet bulunduğu öne sürülen akraba Gülalan ve Özyıkılmaz ailelerinin üyeleri, kahvehanede tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki aile fertleri oturdukları tahta sandalyeleri birbirine atmaya başladı. İhbarla gelen polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada, hafif yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştığını belirlediği 6 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.