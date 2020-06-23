Son dakika haberleri | Şanlıurfa Ticaret Borsası
Son dakika ekonomi haberine göre Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,50-9,75 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,50-9,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
| En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
| Kg
| 4,55
| 4,55
|Arpa
| Kg
| 1,36
| 1,36
|Buğday
| Kg
| 1,55
| 2,05
|Preseli pamuk
| Kg
| 8,50
| 9,75
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:49 Kaynak: AA
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Son dakika haberleri | Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
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