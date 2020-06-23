Son dakika haberleri | Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika

Son dakika haberleri | Şanlıurfa Ticaret Borsası

Son dakika ekonomi haberine göre Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,50-9,75 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,50-9,75 liradan satıldı.

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Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 4,55 4,55
Arpa Kg 1,36 1,36
Buğday Kg 1,55 2,05
Preseli pamuk Kg 8,50 9,75

Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:49 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

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