Son dakika haberleri... Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'da değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde değerlendirme toplantısına katıldı.

Vali Erin, beraberinde Vali Yardımcısı Resulayn Koordinatörü Erdinç Dolu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Eyup Sabri Kirişçi ile Rasulayn ilçesinde temaslarda bulundu.

Rasulayn'daki Müşterek Harekat Karargah Komutanlığına gelen Erin, burada askeri yetkililer ve Suriye Milli Ordusu temsilcileriyle ilçenin güvenlik durumu hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Erin, toplantıda son bombalı saldırıyla ilgili bilgiler aldı.

Toplantının ardından inşaat ve tefrişat çalışmaları tamamlanan jandarma taburunda incelemelerde bulunan Erin, bölgede görevli Mehmetçiklerin hizmetine sunulan tesisleri denetledi.

Daha sonra bombalı saldırıda hayatını kaybeden Suriyelilerin ailelerini ziyaret eden Erin, üzüntüsünü dile getirerek ailelere başsağlığı diledi.

Barış Pınarı Harekatı ile bölgede huzur ve güven ortamının hakim olduğunu belirten Vali Abdullah Erin, bölge halkının kamu hizmetlerinden faydalanmaya başladığını, ekonomik ve sosyal hayatın normale döndüğünü ifade etti.

Hain terör örgütünün kalleş tuzaklarla masum insanlara kastettiğini, yapılan saldırıları kınadığını aktaran Erin, saldırının ardından bazı şüphelilerin ele geçirildiğini, bölgenin huzuruna kast edenlerin en ağır şekilde cezalandırıldığını, teröre karşı amansız mücadelenin büyük bir kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.