Son dakika haberleri | Şantiyeden malzeme çalan 2 hırsız polise yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Şantiyeden malzeme çalan 2 hırsız polise yakalandı

27.11.2020 15:34
Son dakika haberleri | Şantiyeden malzeme çalan 2 hırsız polise yakalandı, System.String[]

Son dakika haberleri: Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir inşaatın şantiyesinden 20 adet plywood malzemesi çalan 2 hırsız, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir inşaatın şantiyesinden 20 adet plywood malzemesi çalan 2 hırsız, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatın şantiyesinden plywood malzemelerinin çalındığını fark eden yetkililer durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerinde inceleme başlatan polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen M.E. ve S.E. isimli 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Son dakika haberleri | Şantiyeden malzeme çalan 2 hırsız polise yakalandı
Son dakika haberleri | Şantiyeden malzeme çalan 2 hırsız polise yakalandı
Son dakika haberleri | Şantiyeden malzeme çalan 2 hırsız polise yakalandı

Çayırova, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Şantiyeden malzeme çalan 2 hırsız polise yakalandı - Son Dakika


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