Sapanca Gölü'nde su seviyesinin, yağışlar ve doğal kaynakların korunması çalışmaları kapsamında 32,08 metreye yükseldiği bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin kent genelindeki doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için sıkı bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekiplerinin, yaptıkları sıkı takiple Sapanca Gölü'nün varlığını en iyi şekilde sürdürmesini sağladığı ifade edilen açıklamada, Sakarya'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan ve Kocaeli'nin de büyük bir bölümüne içme suyu temin eden gölde özellikle yakın zamanda yapılan denetimler sayesinde birçok olumsuzluğa müdahale edildiği aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesinin her anlamda koruyup gözetmek için 24 saat takip ettiği Sapanca Gölü'nün en bereketli günlerini yaşadığı vurgulanan açıklamada, "SASKİ'nin denetimleri ve yoğun kar yağışıyla seviye son yılların en iyi seviyesi olan 32,08 metreye ulaştı. Türkiye'nin en önemli kaynaklarından bir tanesi olan gölün doğasına zarar verecek her türlü faaliyet, SASKİ'nin yeni teknolojiyle 7/24 takibi sayesinde önlendi. Öte yandan gölden ve onu besleyen derelerden alınan numunelerin incelenmesi çalışmasıyla suyun kalitesi de sıkı bir takibe alındı. Bunlarla birlikte özellikle son 2 haftada etkili olan yoğun kar yağışları büyük bereket getirdi. Göl ve besleyen 11 ayrı dere kar suyunun erimesiyle seviye ciddi oranda arttı. Kuraklık tehdidinden söz edilen 2014 yılında 30,35 metreye kadar düşen seviye geçtiğimiz hafta 32,08 metreye kadar yükselerek maksimum nokta olan 32,20'ye yaklaştı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, görülen bu seviyenin son yılların en iyi seviyesi olduğunu belirtti.

Sakarya'nın her köşesindeki doğal güzellikleri korumak için takiplerinin 7 gün 24 saat devam ettiğini vurgulayan Yüce, şunları kaydetti:

"En önemli değerimiz Sapanca Gölü'nde ise denetim, inceleme ve iyileştirmeye yönelik faaliyetlerimizi aralıksız sürdürdük. Özellikle göl havzası çevresindeki kayıp kaçakları tamamen önleyerek su kaybını engelledik. Bunun yanında su kalitesini anlık olarak takip ederek vatandaşlarımızın sofrasına en kaliteli suyun ulaşması için çalıştık, yatırımlar hayata geçirdik. Yağış bereketiyle birlikte gölümüz son yılların en iyi seviyesini görmüş ve 32,08 metreye ulaşmıştır. Gölün varlığını sürdürmesi ve geleceğe ulaştırılması için gündüz-gece demeden çalışıyoruz. Paylaştığımız bu güzel gelişme bizlere zamanında ve doğru adımlar attığımızı gösterdi."