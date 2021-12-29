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Son dakika haberleri! "Sarallar" adlı suç örgütünün önde gelen ismi "Tırpan" operasyonunda yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! "Sarallar" adlı suç örgütünün önde gelen ismi "Tırpan" operasyonunda yakalandı

29.12.2021 11:22
Son dakika haberleri! "Sarallar" adlı suç örgütünün önde gelen ismi "Tırpan" operasyonunda yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi... İstanbul'de çıkar amaçlı suç örgütleri ve çetelere yönelik düzenlenen "Tırpan" kod adlı operasyon kapsamında aranan 'Sarallar' adlı suç örgütünün yöneticilerinden olduğu öne sürülen B.S. yakalandı.

İstanbul'de çıkar amaçlı suç örgütleri ve çetelere yönelik düzenlenen "Tırpan" kod adlı operasyon kapsamında aranan 'Sarallar' adlı suç örgütünün yöneticilerinden olduğu öne sürülen B.S. yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul İstihbarat Şube ile Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekiplerince, "örgütün faaliyetleri kapsamında yağma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tefecilik" ve "tehdit" gibi suçlara bulaşan ve Mayıs 2016'dan bu yana emniyet ekiplerince aranan 'Sarallar' adlı organize suç örgütü liderlerinden B.S.'nin Büyükçekmece'de bir villada saklandığı belirlendi. Yürütülen 'Tırpan' kod adlı operasyon kapsamında, söz konusu villaya 26 Aralık Pazar günü operasyon düzenlendi. Emniyet ekipleri, zanlıyı villada bulamadı. B.S.'nin villaya dönme ihtimalini değerlendiren ekipler, binayı uzaktan takibe aldı.

B.S.'nin, polis baskınından bir gün sonra gizlendiği villaya giriş yaptığı belirlendi. Organize polisi, söz konusu villaya anında baskın düzenleyerek B.S.'yi gözaltına aldı. Villada polis ekiplerince yapılan arama faaliyetlerinde, 1'i ucunda susturucu takılı suikast silahı olmak üzere 3 tabanca, 7 şarjör, bu silahlara ait 160 mermi ile 1 balistik yelek ele geçirildi. Failin Tekirdağ'ın Çorlu'da gizlendiği tespit edilen ikinci adreste ise 1 pompalı tüfek, 12 mermi, 1 sahte plaka ile 1 kama bulundu.

Geçtiğimiz Pazar gününden bu yana İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifade işlemleri devam eden B.S.'nin husumetlisi; bir başka suç örgütü lideri tutuklu Sedat Şahin'i öldürmesi için Şahin'in en yakınındaki A.A. ile 5 yıl önce para karşılığı anlaştığı ileri sürüldü.

Söz konusu cinayeti yakından gerçekleştiremeyen A.A.'nın, Mayıs 2016'da keskin nişancı tüfeği ile yaklaşık 500 metreden Beykoz'daki villaya gerçekleştirdiği saldırıda, Şahin sağ olarak kurtulurken, yanı başındaki kayınvalidesi G.E. ise omuzundan yaralanmıştı. Tetikçi A.A. ise Ağustos 2016'da İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde gerçekleşen bir silahlı saldırıda öldürülürken, eylemi düzenleyen E.D. yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Öte yandan çıkar amaçlı organize suç örgütleri ile bu çetelere silah temin eden kişilere yönelik "Tırpan" adı verilen operasyonu kapsamında, 24 Aralık'ta, 6 ilçede düzenlenen baskınlarda, "Sarallar" örgütünün önde gelen isimlerinden Ö.B.S. ve kendini "Saral" olarak tanıtan E.B.'nin de içinde bulunduğu 9 şüpheli ve bu örgüte silah pazarlayan alt gruptan 4 kişi yakalanmıştı. 5 gün önce gerçekleşen söz konusu operasyondaki aramalarda 77 tabanca, 1 pompalı tüfek ve bu silahlara ait bin 673 mermi ele geçirilmişti. - İSTANBUL

Son dakika haberleri! Sarallar adlı suç örgütünün önde gelen ismi Tırpan operasyonunda yakalandı

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İstanbul, Sarallar, Mayıs, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! 'Sarallar' adlı suç örgütünün önde gelen ismi 'Tırpan' operasyonunda yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! "Sarallar" adlı suç örgütünün önde gelen ismi "Tırpan" operasyonunda yakalandı - Son Dakika
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