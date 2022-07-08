Son dakika haberleri... "Sarallar" Olarak Bilinen Suç Örgütüne Yönelik Soruşturma Kapsamında MHP Myk Üyesi Dahil 46 Kişi Tutuklandı

FAHRETTİN ÖZTÜRK

"Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Şahin Gürz ve iş insanı Erdal Acar'ın da aralarında bulunduğu 46 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul başta olmak üzere Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Baskınlarda, aralarında MHP MYK Üyesi Şahin Gürz ve iş insanı Erdal Acar'ın da bulunduğu 119 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonların devamında 3 kişi daha gözaltına alınmış, gözaltı sayısı 122'ye çıkmıştı.

ÖNCEKİ GÜN SEVK EDİLEN 31 ŞÜPHELİDEN 6'SI TUTUKLANDI

Suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen ve Alaattin Saral adıyla bilinen İlyas Saral'ın firari olduğu soruşturmada yakalanan 122 kişiden 31'i önceki gün İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. Sevk edilen şüphelilerden 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

91 ŞÜPHELİNİN İFADELERİ 27 SAVCI TARAFINDAN ALINDI

Emniyetteki işlemleri devam eden 79 şüpheli ve başka suçlardan tutuklu bulunan 12 şüpheli de dün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 91 şüphelinin ifadelerinin alınması için 27 savcı görevlendirildi.

ŞAHİN GÜRZ DAHİL 78 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 78'i tutuklanma, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Başka suçtan tutuklu bulunan 1 şüpheli ise dosya kapsamında ifadesi alındıktan sonra tekrar cezaevine gönderildi.

ŞAHİN GÜRZ DAHİL 46 KİŞİ TUTUKLANDI

Dün sabah saatlerinden itibaren dosyaya görevlendirilen savcılar tarafından ifadeleri alınan şüphelilerin savcılık işlemleri 21.00 sularında sona erdi. Aynı saatlerde nöbetçi hakimliğe sevkleri sağlanan şüphelilerin hakimlik sorguları da bugün sabah saat 09.00 sularında bitti.

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden aralarında MHP MYK Üyesi Şahin Gürz ve iş insanı Erdal Acar'ın da bulunduğu 46 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 44'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise başka suçtan tutuklu bulunduğu için savcılığa sevki yapılmadı.

Şahin Gürz, "suç örgütüne üye olmak", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "yağma" suçlarından; Erdal Acar ise, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "yağma" suçlarından tutuklandı.

Tutuklanan diğer şüphelilere ise isnat edilen suçlamalar şöyle:

"Suç örgütüne üye olmak", " yağma", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ruhsatsız ateşli silahları satın alma, taşıma veya bulundurma"

GÖRÜNTÜ: Arşiv

FOTO: mhp.org.tr