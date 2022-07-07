Son dakika haberleri: Sarallar suç örgütüne yapılan operasyonda yakalananlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Sarallar suç örgütüne yapılan operasyonda yakalananlar adliyeye sevk edildi

07.07.2022 08:48
Son dakika haberleri: Sarallar suç örgütüne yapılan operasyonda yakalananlar adliyeye sevk edildi

Son dakika haber: İstanbul'da, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin geri kalanları da adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin geri kalanları da adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul'un da aralarında olduğu 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 122 şüpheli yakalanmıştı. İş insanı Erdal Acar'ın da "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındığı operasyonda, yine kamuoyunda 'Alaattin Saral' adıyla bilinen ve çete lideri olduğu iddia edilen İlyas Saral'ın firari olduğu soruşturmada yakalanan 122 kişiden 30'u dün adliyeye gönderilmişti.

Aralarında iş insanı Erdal Acar'ın da bulunduğu 92 kişi bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adalet Sarayına gönderildi.

Organize Suçlarla Mücadele Polisi, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de yapılan operasyonlarda 122 şüpheliyi gözaltına almıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, 46 ruhsatsız tabanca, 55 şarjör, 6 av tüfeği, 1 kalem şeklinde suikast silahı, 1 susturucu, bin adet fişek, balistik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin avro para ele geçirilmişti. - İSTANBUL

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Son dakika haberi: Sarallar operasyonu; 92 şüpheli adliyeye sevk edildi Son dakika haberi: Sarallar operasyonu; 92 şüpheli adliyeye sevk edildi İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 634 zanlı yakalandı İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 634 zanlı yakalandı
Kaynak: İHA

Erdal Acar, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Sarallar suç örgütüne yapılan operasyonda yakalananlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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