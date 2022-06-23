Son dakika haberleri... Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

23.06.2022 16:19
Son dakika haberleri... Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

Edinilen son dakika haberine göre Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre M. Pek yönetimindeki 11AAJ49 plakalı kamyonet, Bilecik Osmaneli kara yolu Yüksek Okul kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada burnu bile kanamayan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansta kontrolden geçirildi. Maddi hasar meydana gelen araçtaki malzemeler başka bir kamyonete aktarıldı. Kaza yerinden kamyonet çekici yardımı ile kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

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Osmaneli'nde kuşak töreni düzenlendi Osmaneli'nde kuşak töreni düzenlendi Bakım ve onarımı biten yüzme havuzuna ulaşım ücretsiz olacak Bakım ve onarımı biten yüzme havuzuna ulaşım ücretsiz olacak
Kaynak: İHA

Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika

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