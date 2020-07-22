Son dakika haberleri! Şarampole devrilen otomobil yandı: 2 yaralı - Son Dakika

Yaralanan sürücü ile yanındaki H.O.K. (21), çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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