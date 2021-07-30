Kırşehir'in Akçakent ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Akçakent ilçesine giden Salih Ç. yönetimindeki 40 DN 203 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası Yeşildere köyü yakınlarında şarampole devrildi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderilirken, Salih Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Salih Ç.'nin cenazesi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika