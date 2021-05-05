Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri tarafından kabul edildi - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri tarafından kabul edildi.

Başkentteki Devlet Başkanlığı binasında gerçekleşen görüşmede Konsey Başkanı Milorad Dodik, Konseyin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ve Konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Çavuşoğlu ile görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bosna Hersek'in siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğimizi vurguladık. Dost ve kardeş Bosna Hersek'in yanındayız." ifadesini kullandı.