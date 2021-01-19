Son dakika haberleri: Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürü Özer'den esnafa plaket - Son Dakika

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer, ilçe esnafına plaket verdi.

Emniyet Müdürü Özer, ilçenin huzur ve güvenliği ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde emniyet ekiplerine verilen desteklerden dolayı bir grup esnafı makamında kabul etti.

Desteklerinden ötürü esnafa teşekkür eden Özer, plaket takdim etti.

Aynı zamanda Belediye Meclis Üyesi olan esnaf Orhan Cengiz, polis, esnaf, vatandaş ilişkilerinin son zamanlarda daha da geliştiğini söyledi.

Emniyet Müdürü Özer ve personelin, sorunların çözümü ve vatandaşın güvenliğinin sağlanması yolunda büyük çalışmalar yaptığını ifade eden Cengiz, "Polisin varlığını, gücünü ve etkinliğini gösterecek düzenlemelerle fark yaratan, bu yönüyle de vatandaşlardan büyük takdir ve destek gören Emniyet Müdürü Doğan Özer ve ekibi, emniyet ve asayiş hizmetleri ile ilgili olarak esnafı ve vatandaşları dinliyor, hızlı şekilde çözüm üretiyor. Bu manada kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.