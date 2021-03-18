Sarıkamış'ta Çanakkale Şehitleri anıldı
KARS - Sarıkamış'ta kayakçılar, açtıkları 'Çanakkale Geçilmez' pankartıyla kayak merkezinde Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutladı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi. Sarıkamış Şehitliği'nde düzenlenen programda şehitler için dua edildi. Beyazlar altında kalan şehitlik havadan görüntülendi.
Etkinlikler daha sonra Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda devam etti. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda öğrencilerin gösterileri beğeni kazandı.
"Kayakçılardan anlamlı gösteri"
Öte yandan Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bir araya gelen Sarıkamışlı kayakçılar, açtıkları 'Çanakkale Geçilmez' pankartıyla gösteri yaptı. Kayakçıların gösterisine vatandaşlar alkışlarla eşlik etti. Kayakçıların gösterisi oteller bölgesinde son buldu.
Etkinliğe, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Haluk Albayrak, Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Osman Gül, İlçe Emniyet Müdürü Ender Sakarya, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: İHA
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