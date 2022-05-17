Sarıkamış ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.
Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Karakurt Jandarma Karakol ekipleri, Mescitli bölgesinde koruma kontrol faaliyetleri sırasında doğada yaralı halde kızıl şahin buldu.
Durumun bildirildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekipleri, yaralı şahini Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye aldı.
Şahin, tedavisinin ardından bulunduğu yerde doğaya bırakılacak.
Kaynak: AA
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