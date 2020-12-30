Son dakika haberleri... Sarıkamış'ta kardan şehit heykelleri yapımı için kamyonlarla kar toplanıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sarıkamış'ta kardan şehit heykelleri yapımı için kamyonlarla kar toplanıyor

30.12.2020 11:31
Son dakika haberleri... Sarıkamış'ta kardan şehit heykelleri yapımı için kamyonlarla kar toplanıyor, System.String[]

Son dakika haberine göre Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 8-10 Ocak'ta gerçekleştirilecek Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımı için ihtiyaç duyulan kar kütlelerinin taşınma çalışmalarına başlandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 8-10 Ocak'ta gerçekleştirilecek Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımı için ihtiyaç duyulan kar kütlelerinin taşınma çalışmalarına başlandı.

Şehit askerlerin portrelerinin yansıtılacağı heykeller için Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesine kamyonlarla kar kütleleri taşınıyor.

Valilik, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesinin katkılarıyla Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda Erzurum, Bayburt, Muş, Ağrı'daki üniversitelerden heykeltıraş ve öğretim görevlileri ile yaklaşık 10 kişilik ekip, bölgeye yeteri kadar kar taşınmasıyla şehit heykellerini yapmaya koyulacak.

Öğretim görevlisi Muhammet Hanifi Zengin, AA muhabirine, bu sene Sarıkamış şehitleri anma programında geleneksel hale gelen kardan şehit heykellerinin yapımına başladıklarını söyledi.

Çevredeki ormanlık bölgeden kamyonlarla heykellerin yapılacağı alana kar taşındığını ifade eden Zengin, şöyle konuştu:

"Bir iki gün içinde kardan şehit heykelleri şekillenmeye başlayacak. Bölgedeki üniversitelerden davet ettiğimiz heykeltıraş ve öğretim görevlisi arkadaşlarımız var. Çanakkale'de olduğu gibi Sarıkamış'ta da yurdun dört bir yanından insanlar şehit olmuştu. Bizler de şehitlerimizin anısını yaşatmak için bölge üniversitelerimizle ortaklaşa çalışma yapıyoruz. Sarıkamış Harekatı'nı sanatın diliyle gelecek nesillere aktarmak için kardan heykellerimizi şekillendireceğiz."

Kardan şehit heykelleri açılışının, 9 Ocak Cumartesi günü yapılması planlanıyor.

Şehit, Kars, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Sarıkamış'ta kardan şehit heykelleri yapımı için kamyonlarla kar toplanıyor - Son Dakika


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