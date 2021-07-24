Son dakika haberleri... SARIYER'DE ARIZALANAN İETT OTOBÜSÜNÜ YOLCULARIN İTTİĞİ ANLAR KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberleri... SARIYER'DE ARIZALANAN İETT OTOBÜSÜNÜ YOLCULARIN İTTİĞİ ANLAR KAMERADA
24.07.2021 10:29
Son dakika haberleri... SARIYER'DE yolda arıza yapan İETT otobüsünün yolcular tarafından itilerek rampadan çıkarıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
SARIYER'DE yolda arıza yapan İETT otobüsünün yolcular tarafından itilerek rampadan çıkarıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Olay dün öğle saatlerinde Maden Mahallesi, Eski Zekeriyaköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İçindeki yolcularla birlikte Zekeriyaköy'e doğru seyir halindeki İETT otobüsü rampaya gelince aniden arıza yaptı. Motoru çalışmaya devam ettiği halde rampadan çıkamayan otobüs için yolcular harekete geçti. Otobüsten inen yolcular hep birlikte İETT otobüsünü iterek rampadan çıkardı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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