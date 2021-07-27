SARIYER'DE BİRLİKTE EĞLENDİĞİ KADINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

SARIYER'de çıkan tartışmada birlikte eğlendiği Fatma Keke'nin (53) boğazını sıkıp, kafasını da duvara vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Özer Ağaoğlu, adliyeye sevk edildi. Olay, saat 00.00 sıralarında Bahçeköy Merkez Mahallesi Serhatar Sokak'ta bulunan binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre Özer Ağaoğlu (46) ve Fatma Keke (53) alkol alıp eğlendikleri sırada aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Özer Ağaoğlu, Fatma Keke'yi darp etmeye başladı. Darp edip, boğazını sıktığı kadının kafasını duvara vurarak öldüren Ağaoğlu olay yerinden kaçarak aynı sokakta bulunan başka bir binanın bodrum katına saklandı. Komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Keke'nin öldüğü belirlendi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu şüpheli Özer Ağaoğlu'nu saklandığı binanın bodrum katında yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Ağaoğlu'nun kendisine sorulan hiçbir soruya cevap vermeyerek, susma hakkını kullandığı öğrenildi. Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

- İstanbul