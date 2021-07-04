Üye Girişi
Sarıyer'de çiçek hırsızları kamerada - Son Dakika

Sarıyer'de çiçek hırsızları kamerada

04.07.2021 10:21
Sarıyer'de çiçek hırsızları kamerada, System.String[]

SARIYER'de İETT otobüsü şoförü, iş yerinin önünde bulunan saksıdaki iki çiçeği çalma anları güvenlik kamerasına yansıyınca yakalandı, çiçekler de sahibine iade edildi.

SARIYER'de İETT otobüsü şoförü, iş yerinin önünde bulunan saksıdaki iki çiçeği çalma anları güvenlik kamerasına yansıyınca yakalandı, çiçekler de sahibine iade edildi. Ancak aynı çiçeklerden biri geçtiğimiz günlerde bu kez de bir kadın tarafından çalındı. Kadının çiçeği saksıdan sökerek götürdüğü anlar kameralara yansıdı. Duruma tepki gösteren iş yeri sahibi Hüseyin Çelik, "Bir ay içinde aynı çiçeğimin iki defa çalınmasına anlam veremiyorum. Bilemedim ki insanların gözü kalmış herhalde, sürekli aynı çiçeğimi çalıp duruyorlar" dedi.

Olay Tarabya Mahallesi Çiçek Sokak'ta 15 Mayıs'ta meydana geldi. Çiçek Sokak ile Araba Yolu Caddesi'nin kesiştiği noktada lokanta işleten Hüseyin Çelik, sabah iş yerine geldiğinde iş yerinin önünde bulunan çiçeklerden ikisinin yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen Çelik, gördükleri karşısında şaşkına döndü. Görüntülerde dükkanın önünde duran İETT otobüsünden inen şoförün iş yerinin önünde bulunan çiçek saksılarından iki tanesini alarak gittiğini gören Çelik, polise giderek şikayetçi oldu. Polis yaptığı çalışmalarla kimliğini tespit ettiği İETT şoförünü kısa sürede yakaladı. Çaldığı çiçekler alınarak sahibine teslim edildi. Ancak 24 Haziran'da sabah iş yerine gelen Hüseyin Çelik, çalındıktan sonra bulunup kendisine geri getirilen çiçeklerden birinin bu sefer saksıdan sökülerek çalındığını fark etti. Çelik, tekrar polise haber verdi. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, kadının gelerek iş yerinin önünde bulunan çiçeklerden birini saksıdan söküp çaldığını tespit etti. Polis çiçeği çalarak kayıplara karışan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

"O ÇİÇEK SAKSIDAN SÖKÜLDÜKTEN SONRA YAŞAYAMAZ"

"Bir ay içinde aynı çiçeğimin iki defa çalınmasına anlam veremiyorum" diyen Hüseyin Çelik, yaşananlarla ilgili olarak; "Yeşili seviyoruz, elimizden geldiği kadar çiçek bakmaya çalışıyoruz. Bilemedim ki, insanların gözü kalmış herhalde, sürekli aynı çiçeğimi çalıp duruyorlar. En sonda çalarak öldürdü yani, çiçeği yerinden sökerek öldürdü. Alıp çöpe atacak, onu büyütme şansı yok. Biz burada insanları hiçbir şekilde kırmıyoruz, elimizden geldiği kadarıyla gerek kaktüsümüz olsun, gerek diğer çiçeklerimiz olsun vermeye çalışıyoruz. Ama insanlar kökünü istiyorlar. Öncesinde iki saksıyı komple götürdüler, onu geri aldık. Sonra saksının içindekini söküp götürdüler, o da sökülünce ölecek" dedi.

"BEŞ YILDIR BAKTIĞIM ÇİÇEK"

Çelik, "Gece yarısı otobüs şoförü herhalde son seferini yapıp döndükten sonra evine giderken, buraya koca otobüsü çekiyor, sağa sola bakıyor, kimse yokken, birini komşumuzun önüne koymuştuk, bir tanesi de buradaydı. İki saksıyı alıp gidiyor. Bir gün sonra polis çiçeği çalanı buldu. Çiçekleri geri getirdiler. Geçen gün de biz dükkandan çıkınca bir kadın geliyor, erketeye yatıp milletin geçmesini bekliyor sonra çiçeği kökünden söküyor. Ama o çiçek yerinden söküldükten sonra artık çöp. İki seferde de çalınan aynı çiçek, beş yıldır baktığım çiçek" şeklinde konuştu.

- İstanbul
Sarıyer'de çiçek hırsızları kamerada
Sarıyer'de çiçek hırsızları kamerada
Sarıyer'de çiçek hırsızları kamerada
Sarıyer'de çiçek hırsızları kamerada
Sarıyer'de çiçek hırsızları kamerada
Sarıyer'de çiçek hırsızları kamerada
Sarıyer'de çiçek hırsızları kamerada
Sarıyer'de çiçek hırsızları kamerada

Hüseyin Çelik, Tarabya, Polis, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sarıyer'de çiçek hırsızları kamerada - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Herkesi bu fotoğrafla kandırmışlar! Liderleri müzisyen olan jigolo çetesindeki 18 kişi tahliye edildi 10:04 Herkesi bu fotoğrafla kandırmışlar! Liderleri müzisyen olan jigolo çetesindeki 18 kişi tahliye edildi Tütün üreticilerinin yetki belgesi protestosu sürüyor: AK Parti encümeniyim, hepimiz açlıktan ölüyoruz 09:06 Tütün üreticilerinin yetki belgesi protestosu sürüyor: AK Parti encümeniyim, hepimiz açlıktan ölüyoruz Son Dakika: Brezilya'dan getirilen 08:05 Son Dakika: Brezilya'dan getirilen "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı
Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı 08:04 Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı Paulinho, Galatasaray'a gelişini müjdeledi! Fatih Terim'in paylaşımlarına beğeni yağdırdı 00:47 Paulinho, Galatasaray'a gelişini müjdeledi! Fatih Terim'in paylaşımlarına beğeni yağdırdı Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı 22:28 Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı
Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu 21:57 Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu 3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi 20:46 3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi

Son Dakika Haberleri
09:37 Hayvan otlatırken uçurumdan düşen kadının cansız bedeni 5 saat sonra bulunabildi
09:13 Son Dakika! Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü
09:05 Tütün üreticilerinin yetki belgesi protestosu sürüyor: AK Parti encümeniyim, hepimiz açlıktan ölüyoruz
08:32 Veda mektubunu bile yazmış! Canına kıymak isteyen genci, polis ipten aldı
08:30 3 yıllık firar sonrasında Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk"un dolandırıcılık macerası, Bursa'daki bodrum katında başlamış
08:05 Kavgaya tutuşan genç kızları esnaf zorlukla ayırdı
08:05 Son Dakika: Brezilya'dan getirilen "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı
08:05 CHP lideri Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Beni tutuklamak istiyorlar
08:04 Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı
08:03 Babaanne, çocuklarının üzerinde sigara söndüren cani annenin yaptıklarını ortaya çıkardı
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın olaylı gecesinin yankıları sürüyor! Tutuklanan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı Oyuncu Ayşegül Çınar'ın olaylı gecesinin yankıları sürüyor! Tutuklanan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı         
10:08
Son Dakika! Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü Son Dakika! Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü         
09:13
3 yıllık firar sonrasında Türkiye'ye getirilen 3 yıllık firar sonrasında Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk"un dolandırıcılık macerası, Bursa'daki bodrum katında başlamış         
08:31
CHP lideri Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Beni tutuklamak istiyorlar CHP lideri Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Beni tutuklamak istiyorlar         
08:05
Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor! Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı Sokaktaki taciz olayı ABD gündeminden düşmüyor! Emniyet, sapığı yakalamak için kentte insan avı başlattı         
02:15
Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı         
00:02
Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği "Messi" indirimi kabul görmedi         
22:24
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki         
20:58
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu         
16:43
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti         
14:57
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı         
12:09
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 10:33:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıyer'de çiçek hırsızları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement