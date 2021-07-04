Sarıyer'de çiçek hırsızları kamerada - Son Dakika

SARIYER'de İETT otobüsü şoförü, iş yerinin önünde bulunan saksıdaki iki çiçeği çalma anları güvenlik kamerasına yansıyınca yakalandı, çiçekler de sahibine iade edildi. Ancak aynı çiçeklerden biri geçtiğimiz günlerde bu kez de bir kadın tarafından çalındı. Kadının çiçeği saksıdan sökerek götürdüğü anlar kameralara yansıdı. Duruma tepki gösteren iş yeri sahibi Hüseyin Çelik , "Bir ay içinde aynı çiçeğimin iki defa çalınmasına anlam veremiyorum. Bilemedim ki insanların gözü kalmış herhalde, sürekli aynı çiçeğimi çalıp duruyorlar" dedi.

Olay Tarabya Mahallesi Çiçek Sokak'ta 15 Mayıs'ta meydana geldi. Çiçek Sokak ile Araba Yolu Caddesi'nin kesiştiği noktada lokanta işleten Hüseyin Çelik, sabah iş yerine geldiğinde iş yerinin önünde bulunan çiçeklerden ikisinin yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen Çelik, gördükleri karşısında şaşkına döndü. Görüntülerde dükkanın önünde duran İETT otobüsünden inen şoförün iş yerinin önünde bulunan çiçek saksılarından iki tanesini alarak gittiğini gören Çelik, polise giderek şikayetçi oldu. Polis yaptığı çalışmalarla kimliğini tespit ettiği İETT şoförünü kısa sürede yakaladı. Çaldığı çiçekler alınarak sahibine teslim edildi. Ancak 24 Haziran'da sabah iş yerine gelen Hüseyin Çelik, çalındıktan sonra bulunup kendisine geri getirilen çiçeklerden birinin bu sefer saksıdan sökülerek çalındığını fark etti. Çelik, tekrar polise haber verdi. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, kadının gelerek iş yerinin önünde bulunan çiçeklerden birini saksıdan söküp çaldığını tespit etti. Polis çiçeği çalarak kayıplara karışan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

"O ÇİÇEK SAKSIDAN SÖKÜLDÜKTEN SONRA YAŞAYAMAZ"

"Bir ay içinde aynı çiçeğimin iki defa çalınmasına anlam veremiyorum" diyen Hüseyin Çelik, yaşananlarla ilgili olarak; "Yeşili seviyoruz, elimizden geldiği kadar çiçek bakmaya çalışıyoruz. Bilemedim ki, insanların gözü kalmış herhalde, sürekli aynı çiçeğimi çalıp duruyorlar. En sonda çalarak öldürdü yani, çiçeği yerinden sökerek öldürdü. Alıp çöpe atacak, onu büyütme şansı yok. Biz burada insanları hiçbir şekilde kırmıyoruz, elimizden geldiği kadarıyla gerek kaktüsümüz olsun, gerek diğer çiçeklerimiz olsun vermeye çalışıyoruz. Ama insanlar kökünü istiyorlar. Öncesinde iki saksıyı komple götürdüler, onu geri aldık. Sonra saksının içindekini söküp götürdüler, o da sökülünce ölecek" dedi.

"BEŞ YILDIR BAKTIĞIM ÇİÇEK"

Çelik, "Gece yarısı otobüs şoförü herhalde son seferini yapıp döndükten sonra evine giderken, buraya koca otobüsü çekiyor, sağa sola bakıyor, kimse yokken, birini komşumuzun önüne koymuştuk, bir tanesi de buradaydı. İki saksıyı alıp gidiyor. Bir gün sonra polis çiçeği çalanı buldu. Çiçekleri geri getirdiler. Geçen gün de biz dükkandan çıkınca bir kadın geliyor, erketeye yatıp milletin geçmesini bekliyor sonra çiçeği kökünden söküyor. Ama o çiçek yerinden söküldükten sonra artık çöp. İki seferde de çalınan aynı çiçek, beş yıldır baktığım çiçek" şeklinde konuştu.- İstanbul