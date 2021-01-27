Son dakika haberleri | Sarıyer'de iş adamına silahlı saldırı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sarıyer'de iş adamına silahlı saldırı

27.01.2021 14:52
Son dakika haberleri | Sarıyer'de iş adamına silahlı saldırı, System.String[]

Son dakika haberler... Sarıyer Zekeriyaköy'de iş adamı Enver Ocak şirketinin önünde beyaz bir otomobille gelen kimliği belirsiz şahıslar tarafından saldırıya uğradı.

Sarıyer Zekeriyaköy'de iş adamı Enver Ocak şirketinin önünde beyaz bir otomobille gelen kimliği belirsiz şahıslar tarafından saldırıya uğradı. Yaralanan Ocak araçla özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 10.30 sıralarında Sarıyer Zekeriyaköy Tarakçı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde Cadde üzerindeki şirketinden çıkan iş adamı Enver Ocak otomobiline doğru yöneldi. O esnada beyaz bir otomobille gelen kimliği belirsiz şahıslar iş adamı Ocak'a birkaç el ateş etti. Saldırının ardından şahıslar otomobille kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından yaralanan Ocak araçla özel bir hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis şirketteki çalışanların ifadesine başvurarak güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şahısların geldiği otomobilin plakasını ve eşkallerini belirleyen polis şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise fotoğraflama yaparak delilleri topladı.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

(Ömer Faruk Yıldız - Doğan Can Cesur/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sarıyer'de iş adamına silahlı saldırı - Son Dakika


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