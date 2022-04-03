Son dakika haberleri | Sarıyer'de klima motoru hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Sarıyer'de klima motoru hırsızlığı kamerada

03.04.2022 08:50
Son dakika haberleri | Sarıyer'de klima motoru hırsızlığı kamerada

Son dakika haberi: Sarıyer'de bir veterinerin klima motorunu sökerek çalan hırsızlar kameralara yansıdı.

Sarıyer'de bir veterinerin klima motorunu sökerek çalan hırsızlar kameralara yansıdı. Şahısların çaldıkları motoru hurdacıya sattıkları öğrenilirken, hırsızlar yakalandı.

Olay, Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi üzerinde bulunan bir veterinerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 hırsız klima motorunu sökerek çaldı. Klima motorunu geldikleri kurye motosikletine yükleyip daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Veteriner sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin, çaldıkları klima motorunu Emirgan'da bulunan bir hurdacıya sattıkları öğrenildi. Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheleri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Celal P. ve Süleyman K., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Celal P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hırsızlık saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

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Reşitpaşa, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Sarıyer'de klima motoru hırsızlığı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Sarıyer'de klima motoru hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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