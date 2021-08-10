Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Maden Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.

"Yangında 800 metrekare civarında alanın yandığı tespit edilmiştir"

İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, saat 15.50'de Sarıyer Maden Mahallesi Çırçır Özel Ormanı ile Devlet Ormanı arasındaki bir yerde yangın ihbarı alındığı belirtildi.

Olay yerine ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında 800 metrekare civarında alanın yandığı tespit edilmiştir. Söndürülen yangını soğutma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.