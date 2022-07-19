Kaza, saat 13.00 sıralarında Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FBV 49 plakalı otomobil, seyir halindeyken önünde şerit değiştirmek için yavaşlayan 07 ARH 722 plakalı otomobile arkadan çarptı. Yaşanan kazada araçlarda bulunan iki kişi hafif şekilde yaralanırken, araçlarda bulunan çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Şerit değiştiren aracın içinde bulunan çocuklar şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kazadan sonra korku dolu anlar yaşayan çocukları sağlık ekipleri sakinleştirdi. Hafif yaralı 2 vatandaş tedavi edilmek üzere Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sarıyer'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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