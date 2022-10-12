Son dakika 3. sayfa: Sarıyer'de patenli ve bisikletli çiftin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Sarıyer'de patenli ve bisikletli çiftin tehlikeli yolculuğu kamerada

12.10.2022 09:51

Son dakika haberleri: Sarıyer'de patenli ve bisikletli çiftin tehlikeli yolculuğu kamerada Patenli kadın önündeki bisikletli adama tutunarak otoyolda yolculuk yaptı Sarıyer'de otoyolda patenli kadının önündeki bisikletliye tutunarak yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü.

Sarıyer'de patenli ve bisikletli çiftin tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli kadın önündeki bisikletli adama tutunarak otoyolda yolculuk yaptı

İSTANBUL - Sarıyer'de otoyolda patenli kadının önündeki bisikletliye tutunarak yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü. Genç çiftin araçların arasında ölüme meydan okuyan yolculuğu kameraya böyle yansıdı.

Sarıyer'de Maslak'tan patenli bir kadın, önündeki bisikletli adama tutunarak trafikte ilerledi. Olabileceklere aldırış etmeyen genç çift görenleri de şaşkına çevirdi. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atan çiftin yolculuğu TEM yan yoldan devam ederek, Ayazağa'da son buldu. Genç çiftin adeta ölüme meydan okuyan yolculuğu kameraya böyle yansıdı.

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Sarıyer'de patenli ve bisikletli çiftin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Sarıyer'de patenli ve bisikletli çiftin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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