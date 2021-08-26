Sarıyer'de taksicinin çarpıp kaçtığı kedi öldü - Son Dakika

SARIYER'de taksici yola çıkan kediye çarpıp, kaçtı. Kedi, ölürken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Deniz Gümüş'e ait 'Bulut' isimli kediye yoldan geçen 34 THD 32 plakalı taksici çarptı. Taksici yoluna devam ederken, kedi koşarak yolun karşısına geçti. Bulut isimli kedi yol kenarında öldü. Olay anları kameralara yansıdı.

Kedisinin başına gelenleri güvenlik kamerasından izleyen Deniz Gümüş, "İlk başta kediyi ön tekerin altına alıyor, şuradaki kapıya kadar altında sürüklüyor. Sonra altından, arka tekerinden çıkıyor. Çıktıktan sonra hayvan, can havliyle koşmaya başlıyor. Önce şuradaki duvara çarpıyor, sonra şuradaki köşeye gidiyor. Ben onu o köşede buldum. 10 saniye içinde hayvan ölmüştü. Hayvan altında bile kaldığında frene bassa, hayvan belki de birkaç kırıkla kurtulabilecek. Ama bile bile, göz göre göre hayvanı alıyor, buradan sürükleyerek götürüyor. Arkasına bile bakmıyor, daha da hızlanarak gidiyor. Kedimizi gömdük sonra taksinin bağlı olduğu durağa gittik. Durağın başındaki kişiye olayı anlattım, kamera kaydını gösterdim. Bana, 'Adam emekli, 70 yaşında, zaten gözleri de iyi görmüyor. Kedinizi görmemiştir' diyor. Böyle bir savunma ben ilk defa gördüm. Şikayetçi oldum kendisinden" dedi.Ayşenur Köse ise, "Burası ara sokak, burada küçük çocuklar ve hayvanların hepsi sokakta. Buradan herhangi bir aracın bu hızla geçmesi çok yanlış. Lütfen yerleşim yerlerindeki azami hızlarımıza dikkat edelim. Burası bir rampa, buraya bir kasis yapılması lazım, önlem alınmasını istiyoruz. Bir yaştan sonra reflekslerini kaybeden insanların bu mesleği yapmaması gerekiyor. Sonuçta can taşıyorsunuz aracınızda ve yolda da bir sürü canımız var, çocuk, hayvan fark etmez. Yoldaki bir hayvanı görmüyorsanız, siz 4 yaşında bir çocuğu ezdiğinizde bunu da hissetmezsiniz. O zaman bu mesleği yapmamalısınız" şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- İstanbul